Xuxa Meneghel dá detalhes inéditos sobre pedido de casamento de Michael Jackson e relembra mortes na família: - Tive quatro anos de perdas

Xuxa Meneghel participou de uma live com a atriz Nany People no último sábado, dia 12, e contou detalhes sobre o pedido de casamento que recebeu de Michael Jackson. Segundo ela, seu primeiro encontro com o artista em Neverland, rancho construído por Michael em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, foi bem mágico, já que ela era uma grande fã e mal conseguia acreditar no que estava acontecendo.

- Eu não sabia que o propósito era esse [casamento]. E quando você chega em Neverland, você assina um papel para dizer que tudo que você vê lá dentro, você não poderia sair falando. E eu já queria contar para todo mundo, meus amigos e inimigos. Aí ele estava me esperando, apareceu, colocou a mão no coração e disse Oh, Xuxa! e deu um beijo na minha mão. Eu fiquei dura! Eu já conhecia ele, porque vi um show dele. Já tinha tirado foto com ele, mas como fã. Não assim, indo na casa dele... Aí ele sentou naquela sala enorme e começou a falar comigo, a dizer que sabia que eu gostava de bichos, que eu trabalhava para crianças, que eu já tinha feito trabalhos em vários lugares. Ele só falava, e tudo o que ele falava eu não prestava muita atenção, porque eu ficava pensando Caraca, olha onde eu estou! Eu só tinha um pôster de um artista, e era o pôster dele no meu quarto, quando eu tinha, sei lá, 20 anos.

Nas horas seguintes, o Rei do Pop fez questão de agradar a Rainha dos Baixinhos.

- Aí ele falou Vamos jantar. Eu sei que você não come bichos, então preparamos uma salada. Eu sentei e quebrei o negócio de tirar o guardanapo, quebrei de nervosa, não sabia onde colocar. Ok, a gente terminou de jantar e ele falou Agora vou te levar para um lugar. Aí ele começou a me levar para ver os bichos. E depois ele falou Agora vem aqui que eu vou te mostrar o meu cinema. Ó, pipoca para você sem sal, que eu sei que você não gosta com sal. O cara sabia tudo de mim! Tinham pesquisado. Aí eu sentei do lado dele, era um sofá enorme. E começou a tocar os clipes dele. Aí começou a tocar aquele Heal The World e eu comecei a chorar, cara! Eu estava emocionada, estava em Neverland, do lado do Michael Jackson. Aí ele pegou minha mão, beijou minha mão, e disse Nossa, eu estou tão feliz que as crianças da América do Sul e da América Latina estão em ótimas mãos. E aí que eu chorei mesmo, parecia desenho animado. Era muito gentil, muito carinhoso.

Tudo parecia bem, até que algo estranho aconteceu.

- Aí voltamos para um lugar. Estava o empresário dele, empresário latino, e o meu empresário da Argentina, estavam os dois conversando. E aí eu falei A gente já está indo, que está tarde. E ele respondeu Ok, eles precisam falar uma coisa para você. E o meu empresário estava com uma cara de assustado. Aí o cara falou Olha, a gente tem uma proposta para você. Eu pensei que era uma proposta de trabalho. Pensei Nossa, será que vou fazer um clipe com ele? Aí ele falou assim A gente tem um contrato que eu vou dar para o seu agente para que ele possa estudar com você, e a gente gostaria muito que você aceitasse. Aí eu falei Mas um contrato para fazer o que? Aí ele falou Para carregar os filhos do Michael Jackson no seu ventre e casar com ele, ter uma união. Passou um monte de coisa na minha cabeça e eu falei a frase mais idiota que você possa imaginar na sua vida, que eu não vou falar aqui. Aí o agente dele falou Pensa, pode pensar, e abriu a porta do carro. Foi uma coisa muito doida, eu voltei para a casa com a cabeça borbulhando.

Luto

Na mesma entrevista, Xuxa Meneghel citou o momento em que sua fé estava frágil: quando ela perdeu quatro entes queridos da família, um atrás do outro.

- Foi através da Sasha [Meneghel, filha de Xuxa] que eu comecei a resgatar a minha relação com Deus, que ficou bem abalada. Porque eu perdi meu irmão com uma parada cardíaca, depois de um ano [perdi] o meu pai, depois de um ano [perdi] a minha mãe, e menos de um ano depois foi o meu filho de pelos, o Dudu. Então eu tive assim, quatro anos de perdas. Eu fiquei sem chão depois que eu perdi minha mãe. Se não fosse pela Sasha, eu estaria muito mal. Muito mal mesmo.

Junno

Claro que ela não deixaria de falar sobre o namorado Junno Andrade, né?

- Se eu falo, as pessoas ficam meio Nossa, ela faz uma propaganda dele... Mas o que eu posso fazer se ele caiu na minha mão depois dos 50 anos [de idade] e melhorou tudo, né? Eu chamo ele de meu velho já. Mas o bichinho é bom, viu? Vou te contar... Ele fala assim Xuxa, para de falar! Eu tenho uma filha, ela não vai gostar de ouvir essas coisas! Então Luana, não ouve, mas o pai da Luana é bom no negócio! [...] Ele tem um baita de um caráter. É uma pessoa que se emociona, que canta, que dança, que me faz feliz. Fora as outras coisas.

Plásticas

A apresentadora também falou sobre procedimentos estéticos e a disseminação de ódio nas redes sociais.

- Queria até deixar claro aqui, porque parece que eu sou contra a algumas coisas que as pessoas fazem. Eu não sou. Acho que se a pessoa olha no espelho e diz Eu não estou feliz com o que eu estou vendo, ela tem mais é que fazer. E se ela faz alguma coisa que possa parecer exagero para mim e para você, mas ela olha no espelho e diz Mas agora eu gostei, poxa, tem mais é que fazer. O que eu não concordo é as pessoas fazerem porque as outras querem que ela faça. No meu caso, por exemplo, eu sou muito criticada por não fazer, e ficam assim Deixa o cabelo crescer! Vai fazer botox, olha como você está velha... Eu vou deixar se eu quiser, eu vou fazer se eu quiser, porque eu estou me sentindo bem ou mal, ou se porque naquele momento eu quero. Então eu acho muito importante as pessoas levarem isso não como moda, mas se você quiser, se você achar que é bonito para você, se você achar que é legal. Eu não concordo com isso. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou hiper a favor de não ter pelinhos, porque eu faço isso mim. Mas se a pessoa quiser ter pelo embaixo do braço, pelo onde ela quiser, e se sentir bem com isso, quem sou eu para dizer o contrário? O que eu acho que existe é uma falta de respeito muito grande das pessoas. Hoje em dia todo mundo é hater, todo mundo tem muita maldada, muito ódio. Uma coisa que é gratuita.