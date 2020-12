Obituário - 13 de dezembro de 2020

Ademir Medici



14/12/2020 | 17:10



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 9 de dezembro

Antonio Martins Arjona, 80. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ronaldo Dezorzi, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 11 de dezembro

Antonio dos Santos Oliveira, 90. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia em Capuava, Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pereira da Silva, 90. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Mori, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Otavio Fagundes, 85. Natural de Cerro Azul (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Apparecida Queiroli, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Alves Francisco, 79. Natural de Rio Tinto (Paraíba). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Clarice Aparecida Alcarde, 78. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no Centro de Osasco (São Paulo). Dia 11. Cemitério Bela Vista, em Osasco (São Paulo).

João Varga, 73. Natural de Barretos (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Airson Feliciano da Silva, 71. Natural de Itirapuã (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauricio Dionizio, 70. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudete Pereira da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Henrique Pereira Bastos, 66. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no Jardim Marajoara, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Romildo Lopes Cabrera, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Reciclador. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André João dos Santos, 37. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kae Henrique Ribeiro Silvério, 23. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, 9 de dezembro

Maria da Silva Versolato, 103. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Raimunda dos Santos, 93. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Linda Petry Balladi, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

José Virgilio, 82. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Severina Vieira da Silva Costa, 82. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Kenji Mizutani, 76. Natural de Marília (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



São Bernardo, quinta-feira, 10 de dezembro

Maria do Carmo Dalla Pria, 91. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia na Vila Mariza, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Memorial Phoenix.

Raimundo Nonato Cavalcante, 77. Natural de Caiuá (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, 11 de dezembro

Valter Antonio Corrêa Werner, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Autônomo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Jonas Santiago de Souza, 43. Natural de Caculé (Bahia). Residia no Jardim Leblon, em Suzano (São Paulo). Autônomo, Dia 11, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



SÃO CAETANO

Irene Rossini Grossmann, 91. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 10 de dezembro

Luiz Tavares da Silva, 74. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Luiz Mario dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Jardim da Colina.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 10 de dezembro

Leonivia Francisca de Caires, 83. Natural de Caetité (Bahia). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Marisa Renzi, 78. Natural de Oriente (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Odair Rosa, 74. Natural de Lorena (São Paulo). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Waldelice Araujo Bonfim, 66. Natural de Ibotirama (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Moacyr Pedro Ribeiro, 62. Natural de Cianorte (Paraná). Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Valdemi Ap. da Silva, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Josenir Casseus, 33. Natural do Haiti. Residia no Jardim Maria Eneide, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Ruiz Gimenes Domingues, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Diadema. Cemitério São José.