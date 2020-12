Com 5 corintianas e Marta, Pia Sundhage convoca seleção para treinos em janeiro

14/12/2020 | 16:41



A técnica Pia Sundhage anunciou nesta segunda-feira as 23 convocadas para período de treinos da seleção brasileira feminina. Campeão brasileiro, o Corinthians é quem mais teve atletas chamadas, cedendo cinco nomes. O vice Avaí/Kindermann conta com três nomes na lista.

A seleção brasileira fará 16 dias de treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul, entre 5 e 20 de janeiro. A preparação visa os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Tamires, Erika, Ingryd, Andressinha e Adriana são as representantes do Corinthians na convocação. O Kindermann teve Bárbara, Júlia Bianchi e Duda Santos chamadas.

Ingryd ganha a primeira chance com Pia. Além dela, a lista contra com outras três novidades: as goleiras Viviane, do Palmeiras, e Nicole Ramos, do Santos, além da meia Kerolin, que está sem clube e não joga há dois anos. Pia quer observar a jovem de 20 anos, que deve atuar na Espanha em 2021.

A craque Marta, cortada da última convocação por causa da covid-19, está de volta, assim como a atacante Bia Zaneratto. Elas não disputaram os amistosos diante do Equador.

Confira as convocadas por Pia Sundhage:

GOLEIRAS: Bárbara (Kindermann), Viviane (Palmeiras) e Nicole Ramos (Santos).

DEFENSORAS: Rafaelle (Changchun Dazhong/China), Erika (Corinthians), Tamires (Corinthians), Bruna Benites (Internacional), Tainara (Santos), Camilinha (Palmeiras) e Fernanda Palermo (Santos).

MEIO-CAMPISTAS: Ingryd (Corinthians), Júlia Bianchi (Kindermann), Duda (São Paulo), Carol (São Paulo), Andressinha (Corinthians), Marta (Orlando Pride/EUA), Duda Santos (Kindermann), Kerolin (Sem clube) e Adriana (Corinthians).

ATACANTES: Debinha (Carolina do Norte Courage/EUA), Bia Zaneratto (Wuhan Xinjiyuan /China), Millene (Wuhan Xinjiyuan/China) e Chú (Ferroviária).