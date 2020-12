Sobrinho de Gugu Liberato pede adiantamento de sua parte da herança - equivalente a 50 milhões de reais

14/12/2020 | 16:11



Em novembro de 2020, completou-se um ano desde a morte do apresentador Gugu Liberato. Apesar disso, a herança do apresentador ainda deve demorar algum tempo para cair nas mãos de seus herdeiros, como aponta o colunista Leo Dias.

O jornalista afirma que um dos sobrinhos de Gugu, Alexandre Liberato, solicitou judicialmente um adiantamento de sua parte da herança no valor de 900 mil reais - mas esse pedido teria sido negado pela Justiça.

De acordo com o testamento do apresentador, 75% desse valor seria destinado a seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia, enquanto 25% seria dividido entre seus sobrinhos. Dessa forma, Alexandre teria direito a 50 milhões de reais. Essa quantia, no entanto, pode mudar caso o pedido de reconhecimento de união estável de Rose Miriam di Matteo seja aceito pelas autoridades, já que ela também entraria na partilha.

O colunista conta ainda que Alexandre tem 36 anos de idade, e é o primeiro filho de Amandio Liberato, irmão mais velho de Gugu. Casado, ele mora em Piracicaba e atuou no comando de uma franquia de institutos de beleza até julho de 2020.