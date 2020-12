14/12/2020 | 16:11



Substituindo Fátima Bernardes no Encontro, Patrícia Poeta deu uma boa notícia para os telespectadores do programa na manhã dessa segunda-feira, dia 14. Fátima está tratando um câncer no útero, e passou por uma cirurgia para retirada de um tumor recentemente.

Uma das convidadas do programa dessa segunda-feira era Fernanda Abreu, que está lançando um disco e DVD ao vivo. A cantora aproveitou a oportunidade para mandar uma mensagem para Fátima e perguntar sobre sua saúde.

Foi então que Patrícia respondeu:

- A Fátima está ótima, está em casa se recuperando e já já está de volta aqui no encontro conversando com vocês.