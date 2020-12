Do dgabc.com.br



14/12/2020 | 15:28



Quem parou para observar o céu no início da tarde desta segunda-feira (14) nas cidades do Grande ABC, conseguiu contemplar com facilidade o eclipse solar.

O fenômeno teve início por volta das 11h30 e terminará às 15h53. A lua passou entre a Terra e o Sol jogando sua sombra no Hemisfério Sul. Nos estados do Sul e Sudeste do Brasil o eclipse pode ser visto de forma parcial. Já em países da América do Sul como Chile e Argentina, o dia virou noite por cerca de 2 minutos.

Confira abaixo alguns registros do eclipse feitos pelos nossos fotógrafos Celso Luiz, Claudnei Plaza, Denis Maciel e Nario Barbosa: :