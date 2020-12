Câmara de S.Caetano aprova relatório final da CPI do Natal Iluminado

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



14/12/2020 | 14:26



A Câmara de São Caetano aprovou na manhã desta segunda-feira (14) o relatório que encerra a CPI do Natal Iluminado, apontando o ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), como responsável pelas falhas no convênio para campanha natalina de 2016, que envolveu R$ 1,2 milhão à época.

Dos 19 parlamentares que compõem o Legislativo, apenas quatro foram contrários à conclusão: os vereadores Jander Lira (DEM), César Oliva (PSD), Chico Bento (PP) e Ubiratan Figueiredo (PSD).

O relatório sustenta que houve “diversos vícios” na elaboração do convênio entre a Aciscs e o Palácio da Cerâmica quatro anos atrás, com aval de Estevam, por parte da entidade, e Paulo Pinheiro (DEM), prefeito de São Caetano à ocasião.

A conclusão da CPI deverá ser encaminhada ao corpo jurídico da Câmara, que fará sua análise dos trabalhos e vai enviar o documento ao Ministério Público e ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) ainda na próxima semana, sem data definida, entretanto.

Conforme o vereador, líder de governo e presidente da CPI, Tite Campanella (Cidadania), ao longo da investigação foram encontradas inconsistências na elaboração do convênio, que previa aporte de R$ 1 milhão por parte da Prefeitura e R$ 200 mil em contrapartida da Aciscs. “O convênio do Natal Iluminado foi aprovado (na Câmara em 2016), mas depois foi se tornando cheio de vícios. A Câmara tinha que investigar. Essa forma de convênio, feito de forma amadora, não tem mais espaço”, declarou Tite Campanella.

O relatório ainda cita que Estevam foi responsável pela elaboração da modalidade de contratação das empresas que poderiam participar do convênio. O documento sustenta que a empresa vencedora, a VBX Light, foi contratada sem processo licitatório ou qualquer outro modelo que permitisse tratamento de isonomia aos interessados.

“Dentre os elementos identificados pela comissão, possível constatar que o processo de seleção da proposta mais vantajosa, se reveste de direcionamento a empresa VBX Effeitos”, diz o relatório. Além disso, o texto aponta que nem sequer uma conta separada foi aberta para receber o dinheiro do convênio com a Prefeitura.

Integrante da CPI, Jander orientou que os vereadores não aprovassem o relatório por entender que todo o processo do Natal Iluminao ocorreu com “transparência”. “O trabalho de investigação foi importante, mas discordo do que foi concluído. Tudo foi feito com transparência. Houve alguns erros, mas nada que seja equiparado a algum tipo de fraude”, declarou o vereador.

O Diário entrou em contato com Walter Estevam Junior, que não respondeu aos questionamentos. O ex-presidente da associação tem declarado que a CPI é instrumento de perseguição política e que a Prefeitura se recusa a receber nova documentação referente prestação de contas.