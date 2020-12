Pandemia volta a impedir torcida em Londres e Arsenal joga com portões fechados

14/12/2020 | 14:18



A segunda onda da covid-19 pela Europa começa a interferir no futebol. O governo de Londres anunciou que, a partir desta quarta-feira, os jogos de futebol na capital inglesa não poderão ter torcida nas arquibancadas. Nessa data o Arsenal recebe o Southampton, no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês.

Com ingressos já vendidos para o confronto da rodada 13, os dirigentes do Arsenal lamentam não poder contar com seus fãs nessa partida e prometem reembolso em até cinco dias. "Estamos desapontados em confirmar que não podemos mais receber os fãs no Emirates Stadium para nosso jogo da Premier League contra o Southampton na quarta-feira, 16 de dezembro", lembrou o clube.

"Os torcedores que pagaram por um ingresso para este jogo receberão um reembolso total em seu cartão de pagamento registrado. Esperamos que o reembolso seja creditado nos próximos 3 a 5 dias úteis."

O Arsenal faz um sorteio para definir os torcedores que podem ir a cada jogo e quem estava garantido diante do Southampton terá preferência quando os portões forem reabertos.

"Como está atualmente, não podemos dar as boas-vindas aos torcedores ao Emirates Stadium para os jogos subsequentes e, portanto, não realizaremos nenhum sorteio até novo aviso", informou o clube. "Comunicaremos sobre futuros sorteios assim que o governo do Reino Unido permitir que recebamos os fãs de volta. Obrigado pelo seu apoio e esperamos vê-lo em breve."