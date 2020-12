Marido de Ana Hickmann inicia última semana de tratamento contra câncer: Velhinho está fraquinho

14/12/2020 | 12:10



Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, usou as redes sociais no dia 10 de novembro para contar aos seguidores que está em tratamento contra um câncer desde outubro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em um breve vídeo, o empresário revelou como descobriu o tumor, já em estado de metástase, entre o maxilar e a base do crânio. Desde então, ele vem compartilhando detalhes de seu tratamento nas redes sociais.

No dia 14 de dezembro, ele usou as redes sociais para revelar que está em sua última semana de tratamento. Enquanto andava de carro, ele falou sobre a reta final e confessou que tem se sentido fraco por conta das sessões de quimioterapia e radioterapia.

Última semana de tratamento está pesado... está puxado! Velhinho aqui está fraquinho, mas vamos chegar ao fim, disse ele, mostrando otimismo.