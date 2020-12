Silvio Santos se emociona com presente feito pelas filhas e Patrícia Abravanel revela exclusividade: Fizemos somente mil exemplares

14/12/2020 | 12:10



Como você viu aqui, Silvio Santos completou 90 anos de idade no último sábado, dia 12, e ganhou das filhas uma festa do pijama, além de um quadro com sua imagem bordada. Outro presente, no entanto, acabou emocionando o apresentador, como revelado por Patrícia Abravanel nos Stories de seu Instagram.

Através da ferramenta, a filha de Silvio Santos mostrou a irmã, Daniela Beyruti, entregando um pacote para o pai, que a princípio ficou confuso com o embrulho. Daniela, então, admitiu que estava ansiosa quanto à recepção do patriarca ao presente:

- A gente não sabe se você vai amar.

Alguém ao fundo então garante que o apresentador irá gostar do conteúdo do pacote:

- É claro que ele vai amar. Sem dúvida.

Silvio admitiu que gostou do primeiro presente, que havia sido o quadro, e questionou o motivo da certeza de que iria gostar deste também:

- Por que sem dúvida? O quadro realmente eu amei. Foi de muito bom gosto. Muito legal. Agora deixa eu ver.

O apresentador então retirou o presente do pacote, revelando um livro de capa dura no qual se vê uma foto dele em preto e branco e o título Silvio Santos 90. Surpreso, Silvio admirou o presente:

- Poxa! Silvio Santos 90? Não! Como? Por que? Já lançaram alguma coisa de Silvio Santos 90?

Na publicação, Patrícia escreveu uma legenda revelando que se tratava de uma fotobiografia do apresentador realizada pela família, que possui poucas cópias disponíveis:

Silvio Santos fotobiografia. Fizemos somente mil exemplares. Presente das filhas.

Nos vídeos seguintes, o apresentador ainda apareceu folheando o presente. Legal, né?