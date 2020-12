Após morte da mãe do cantor Cristiano, Zé Neto faz homenagem: Você cumpriu sua missão

14/12/2020 | 12:11



Cristiano, da dupla com Zé Neto, se despediu de sua mãe, Maria Zenaide Tapparo Vaccari, no último domingo, dia 13. O cantor afirmou em suas redes sociais que a mãe tinha sofrido uma parada cardíaca no último sábado, dia 12, e estava em coma. Infelizmente, ela não resistiu e morreu no dia seguinte.

Seu parceiro de dupla, Zé Neto, fez uma bela homenagem para Maria tanto em sua rede social pessoal como a da dupla:

Vai com Deus meu amor! Essa dor que ficou aqui, com o tempo vai passar. Ficarão as lembranças, e as milhares de histórias que a gente viveu, cada conquista, cada vitória, cada sorriso e cada lágrima.

O cantor sertanejo então lembrou do passado da dupla:

As modas que a gente cantava naquele banco lá na chácara, as broncas em mim e no Irineu. Vai com Deus, Maria Zenaide! Você cumpriu sua missão. Te amo pra sempre!