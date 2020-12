14/12/2020 | 12:10



Linda! No auge dos seus oito meses de gestação, Talita Younan compartilhou novas fotos de sua barriga em seu perfil oficial do Instagram. A atriz está grávida pela primeira vez do diretor João Gomez, filho de Regina Duarte.

Sentindo que posso explodir a qualquer momento. Hihihi Atualizando a barriga para vocês #35semanas #gravidez, escreveu a artista na rede social.

Nos comentários do post, Talita recebeu inúmeros elogios.