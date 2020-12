Governo adia envio de resultados da Coronavac

Da Redação



14/12/2020 | 12:03



A previsão dada pelo Instituto Butantan, de que os resultados da Coronavac seriam enviados até amanhã para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), foi alterada. Agora, os dados sobre eficácia da vacina e demais informações a respeito dos testes feitos no Brasil devem ser enviado no dia 23. A informação acaba de ser confirmada na coletiva de imprensa que será feita em instantes no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, liderada pelo governador João Doria (PSDB). A iniciativa, justifica o tucano, é para preencher todos os quesitos de confiabilidade da vacina e assim garantir o registro para início da aplicação, prevista em São Paulo para 25 de janeiro. "Registrar a vacina com o estudo conclusivo vai garantir maior confiabilidade na eficácia da vacina. São Paulo quer obter o registro da vacina até o final deste ano, seja ele dado pela Anvisa ou por qualquer outro órgão internacional", disse Doria.

"Essa vacina que o Butantan desenvolve é uma vacina mundial. Não é apenas para o Brasil, é para o mundo. Isso, no bojo das relações do governo chinês, que garantiu que é um patrimônio do mundo, inclusive abdicando de direitos patentários. O Butantan assumiu o compromisso de desenvolver essa vacina. Esse estudo clínico permitirá o registro da vacina no Brasil, na China e no mundo. E esse é o motivo da decisão estratégica que tomamos junto com os representantes da Sinovach de submeter o registro final e não os estudos intermediários com base na análise interina. Isso pelo motivo de que nós atingimos o número de pesssoas infectadas acima de 154 casos, atingimos a meta do estudo, que pode, enfim, ser concluído. Com isso obteremos todos os dados que permitem o registro e principalmente podemos solicitar a nossa Anvisa e ao órgão correspondente, não apenas o uso, mas o registro do produto que poderá ser disponiblizado a todos os países que já encomendaram a vacina", explicou o diretor do Butantan, Dimas Covas.