Retrospectiva 2020: as 10 maiores lives do YouTube

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/12/2020 | 11:48



2020 foi diferente em muitos sentidos, mas um detalhe permaneceu igual: o YouTube continuou a conectar fãs e artistas por meio da música. Ainda mais no ano das lives. Apesar de já ser um formato popular na plataforma, especialmente nos nichos de games e esportes, foi durante a quarentena que o conteúdo ao vivo ganhou força no universo da música, com os artistas se reinventando para levar novas formas de entretenimento para seus fãs.

No Brasil, essa tendência se mostrou ainda mais relevante. Tanto é que oito das 10 transmissões ao vivo de música com maior audiência de todos os tempos no YouTube são de artistas brasileiros. A seguir, confira o ranking completo. É importante destacar que as visualizações correspondem aos acessos simultâneos no dia. Muitos dos vídeos listados aumentaram esse número de lá para cá.

1. Marília Mendonça: #LiveLocalMaríliaMendonça – 3,31 milhões de visualizações



2. Jorge & Mateus: Live na Garagem – 3,24 milhões de visualizações



3. Andrea Bocelli: Live From Duomo di Milano – 2,86 milhões de visualizações



4. Gusttavo Lima – 2,77 milhões de visualizações

5. Sandy & Junior – 2,55 milhões de visualizações

6. Leonardo: #CabaréEmCasa – 2,52 milhões de visualizações

7. BTS – 2,31 milhões de visualizações

8. Marília Mendonça: #TodosOsCantosDeCasa – 2,21 milhões de visualizações

9. Henrique & Juliano – 2,06 milhões de visualizações

10. Bruno & Marrone – 2,05 milhões de visualizações