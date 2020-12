Como ativar digitação por voz no Google Docs

Marcella Blass

14/12/2020 | 11:48



O Google Drive oferece uma série de ferramentas na nuvem, entre elas o Documentos do Google, que foca escrita, edição e colaboração de textos em qualquer lugar. Além do básico, um dos recursos mais úteis do Docs é a Digitação por voz, que permite escrever textos por meio da fala.

A seguir, o 33Giga te mostra como utilizar a função. Vale destacar, contudo, que ela só está disponível quando o Google Drive é utilizado no navegador Google Chrome.

1 – Com um Docs aberto, clique em Ferramentas. Quando a aba se expandir, escolha Digitação por voz.

2 – No quadro a esquerda, clique no símbolo do microfone.

3 – Dê ao Google Chrome permissão acessar o seu microfone.

4 – Clique no microfone novamente. A cor vermelha indica que ele está te ouvindo. Agora, é só começar a falar. Para finalizar, basta clicar de novo sobre o símbolo do microfone.

