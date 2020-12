Recall de baciada: modelos Porsche Cayenne são chamados por motivos diversos

Da Redação

No final da semana passada, a Porsche chamou para recall diversos modelos da linha Cayenne. São eles: Turbo, Turbo S E-Hybrid, Turbo Coupé e Turbo S E-Hybrid Coupé. Entre os problemas, estão a linha do combustível no compartimento do motor e linha de óleo ATF da transmissão Tiptronic.

Aliás, caso você queira saber se seu carro, mesmo que não seja um Porsche, está em recall, basta consultar o Procon-SP. No endereço https://sistemas.procon.sp.gov.br/recall/ há um banco de dados com todos os chamamentos desde 2020.

Recall 1

Para o primeiro recaal, foram chamados os Porsche modelos Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S E-Hybrid, Cayenne Turbo Coupé e Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, ano-modelo 2018-2020, fabricados entre 29/11/2017 a 05/12/2019, com chassis iniciais WP1AF29 e WP1BH29.

Nesse veículos foi constatado um defeito na linha de combustível no compartimento do motor, com risco de aquecimento dos conectores de engates rápidos em temperaturas acima dos seus limites operacionais que pode causar o rápido amolecimento dos materiais de conexão e consequente vazamento de combustível. Isso acarreta em risco de incêndio no compartimento do motor e pode resultar em lesões graves ou fatais.

Recall 2

Os Porsche modelos Cayenne e Cayenne Coupé, ano-modelo 2020, fabricados entre 19/09/2019 a 03/12/2019, chassis iniciais WP1BA29 foram chamados por outro motivo.

Há combinação incorreta de materiais para a fabricação da linha de óleo ATF, em um dos fornecedores de peças. Por isso, existe a possibilidade de que a soldagem por fricção entre a linha e o flange de uma linha de óleo ATF para a transmissão Tiptronic não atenda às especificações, podendo ocorrer o vazamento de fluido entre a linha e o flange.

Com o vazamento durante a condução do veículo, a estrada pode se tornar escorregadia, aumentando o risco de acidentes para o consumidor e demais condutores e de lesões graves ou morte. Os proprietários dos veículos envolvidos deverão agendar junto a uma concessionária autorizada a avaliação técnica e, se necessária, a substituição da linha de óleo ATF da transmissão Tiptronic.

Os proprietários dos veículos envolvidos deverão agendar junto a uma concessionária autorizada a substituição da linha do combustível no compartimento do motor. Para mais informações, a Porsche disponibiliza o email infobrasil@porsche.com.br e o telefone 11 5644-6700 (somente São Paulo). A empresa informa ainda que entrará em contato com os proprietários.