Henry Cavill sofre lesão durante gravação de The Witcher

14/12/2020 | 10:10



Henry Cavill sofreu uma lesão muscular na perna durante as gravações da segunda temporada de The Witcher, segundo informações do jornal The Sun.

O ator teria se machucado durante um salto, de uma altura de seis metros enquanto estava suspenso por um cabo de segurança.

A publicação ressaltou que a lesão não seria grave, mas que ele dever ficar afastado dos trabalhos por um período. A produção da Netflix seguirá com as gravações que não envolvem a participação do ator, com os demais integrantes do elenco.

Por causa da pandemia do coronavírus, a produção da série está atrasada. As gravações chegaram a ser suspensas por duas vezes. A primeira paralisação ocorreu em março, depois que o ator Kristofer Hivju revelou que havia testado positivo para o vírus. A pausa se estendeu até agosto, quando o Reino Unido ainda estava em lockdown. Após a retomada, em novembro a produção interrompeu novamente os trabalhos após casos positivos na equipe.