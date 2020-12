Brasil-RS vence o Guarani em casa e se afasta das últimas posições da Série B

13/12/2020 | 22:51



O Brasil-RS encerrou, neste domingo, uma sequência negativa de resultados ao vencer o Guarani por 3 a 1, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pelo encerramento da 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Luiz Henrique, Bruno Matias e Bruno José marcaram para o time gaúcho e Bruno Sávio descontou para os paulistas.

Com a vitória, o Brasil-RS deixou para trás a marca de três partidas sem vitória e agora aparece em 12.º lugar com 36 pontos. O Guarani perdeu a chance de encostar no G-4 - a zona de acesso - e aparece em oitavo com 40.

Antes da bola rolar, o elenco do Brasil-RS passou por uma situação desagradável. Quando jogadores e comissão técnica deixavam a concentração e iam em direção ao ônibus que os levaria até o estádio, o volante Wellington Simião acabou sendo agredido por um torcedor. O jogador fez Boletim de Ocorrência ao chegar no Bento Freitas.

Os primeiros 45 minutos foram bastante movimentados e com os dois times criando oportunidades de gol. O Brasil-RS adotou postura um pouco mais ofensiva e acabou sendo coroado com o gol de Luiz Henrique. Aos 33, após cobrança de escanteio, a bola sobrou e o atacante arriscou da entrada da área. Ela desviou na marcação e enganou o goleiro Gabriel Mesquita, que não conseguiu se recuperar no lance.

Com o confronto equilibrado, o Guarani manteve o ritmo e poderia ter empatado antes do intervalo, quando Bruno Sávio cabeceou na trave do goleiro Rafael Martins aos 35 minutos.

No segundo tempo, o Brasil-RS encaminhou a vitória logo no primeiro minuto, quando Wálber derrubou Luiz Henrique dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Bruno Matias foi para a cobrança e não desperdiçou.

O Guarani precisou adotar postura mais ofensiva e esboçou reação aos 26 minutos, quando Bidu cruzou rasteiro, a bola desviou na marcação, subiu e ficou livre para Bruno Sávio completar para as redes.

A partir do gol, o Guarani passou a ter mais posse de bola e quase chegou ao empate em finalização de Renanzinho, que acertou o travessão. Mas o Brasil-RS soube se defender e sacramentar a vitória aos 50 minutos, quando Bruno José foi lançado e por cobertura fez um lindo gol.

O Brasil-RS volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, às 16h30, novamente no estádio Bento Freitas. Já o Guarani, no mesmo dia, receberá o Confiança, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 3 x 1 GUARANI

BRASIL-RS - Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Leandro Camilo, Diego Ivo e Alex Ruan; Bruno Matias, Sousa e Rafael Vinícius (Gustavo Cazonatti); Matheusinho (Rodrigo Ferreira), Luiz Henrique (Wellissol) e Bruno José. Técnico: Cláudio Tencati.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Cristovam, Didi, Wálber (Matheus Souza) e Bidu (Eliel); Bruno Silva (Marcelo), Lucas Crispim, Pablo e Murilo Rangel (Arthur Rezende); Giovanny (Renanzinho) e Bruno Sávio. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Luiz Henrique, aos 33 minutos do primeiro tempo; Bruno Matias (pênalti), a 1, Bruno Sávio, aos 26, e Bruno José, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Ruan, Wellissol e Gustavo Cazonatti (Brasil-RS); Didi, Wálber, Bruno Silva, Bruno Sávio e Cristovam (Guarani).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).