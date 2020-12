Grande ABC registra mais 12 mortes

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



14/12/2020 | 07:07



O Grande ABC registrou mais 12 mortes causadas pelo novo coronavírus, ontem – sete em Santo André e cinco em São Bernardo. No total, desde o início da pandemia, na segunda quinzena de março, a região registrou 3.231 vítimas fatais da doença e foram confirmados 91.605 casos.

Santo André informou o registro de mais 266 contaminados ontem e outras sete mortes. Ao todo, a cidade já acumula 26.358 casos confirmados, entre eles 758 óbitos. São 5.712 suspeitos de ter a doença e 61.986 descartados.

Atualmente, o município possui 449 pessoas internadas em hospitais (públicos e privados) com suspeita ou confirmação de Covid-19, o que representa uma ocupação de 53,59% dos leitos de enfermaria e 55,24% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Foram concedidas 8.592 altas médicas desde o início da pandemia.

Em São Bernardo, são 56.751 registros em investigação. Até o momento, 36.508 foram confirmados e 1.128 pacientes morreram. Outros 115.427 suspeitos da doença foram descartados.

Conforme boletim da Vigilância Epidemiológica, divulgado ontem, as cinco mortes registradas no domingo são de duas mulheres, de 63 e 68 anos, e três homens, sendo dois com 66 anos e um com 83 anos. A rede de saúde de São Bernardo conta atualmente com 437 leitos destinados a pacientes com a doença, sendo 306 deles em enfermaria e 131 em UTI. Do total, 158 de enfermaria e 105 de UTI estão ocupados.

São Caetano não confirmou morte da doença ontem, mas soma total de 282 óbitos. Foram reportados 23 novos casos. No total, 4.916 pacientes foram recuperados. A rede de saúde do município possui 42% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19.

As demais cidades da região não divulgam resultados sobre a doença aos fins de semana.

O Estado de São Paulo registra 44.018 óbitos e 1,3 milhão de contaminados. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 65,1% na Grande São Paulo e 59,3% em todo o Estado.

Em todo o País, há 6,9 milhões de casos confirmados e 181.419 mortes.