No Recife, Sport derrota o Coritiba em confronto direto contra o rebaixamento

13/12/2020 | 20:39



Após cinco jogos, o Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando recebeu o Coritiba e fez 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 25.ª rodada. O meia Thiago Neves fez o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Além de encerrar uma sequência negativa, o Sport deixou ainda mais para trás um concorrente direto na briga contra o rebaixamento à Série B. O time pernambucano chegou aos 28 pontos e pulou para o 15.º lugar.

Já o Coritiba completou o sexto jogo sem vitória sob o comando do treinador Rodrigo Santana. Isso deixa o time em situação ainda mais delicada na tabela de classificação porque aparece em 18.º lugar com 21 pontos, sete atrás do Bahia, o primeiro fora da zona do descenso.

No primeiro tempo faltou inspiração dos dois times. O Sport, com postura um pouco mais ofensiva, demorou a se encontrar em campo e quando conseguiu abriu o placar. Aos 37 minutos, Patric foi lançado e cruzou para Thiago Neves. O meia finalizou de primeira no canto direito do goleiro Wilson, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol do time pernambucano.

O ritmo do segundo tempo foi praticamente o mesmo, só que o Sport criou oportunidade de gol logo aos 12 minutos. Thiago Neves cobrou escanteio, a bola desviou na marcação e passou por Wilson. Contudo, o zagueiro Sabino conseguiu tirar a bola em cima da linha.

Na reta final da partida, o Coritiba esboçou pressão e poderia ter empatado aos 34 minutos, quando Ricardo Oliveira cobrou falta com categoria e exigiu ótima defesa do jovem goleiro Luan Polli.

O Sport volta a campo no sábado para enfrentar o Grêmio, às 19 horas, novamente no estádio da Ilha do Retiro. Já o Coritiba, no mesmo dia, receberá o lanterna Botafogo, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 CORITIBA

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva, Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Raul Prata) e Thiago Neves (Jonatan Gomez); Marquinhos (Luciano Juba) e Dalberto (Mikael). Técnico: Jair Ventura.

CORITIBA - Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Mattheus; Hugo Moura (Pablo Thomaz), Matheus Bueno (Neílton) e Giovanni Augusto (Jonathan); Robson (Yan Sasse), Ricardo Oliveira e Rafinha (Osman). Técnico: Rodrigo Santana.

GOL - Thiago Neves, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Robson (Coritiba).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).