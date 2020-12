Milan empata no final com o Parma e segue invicto na liderança do Italiano

13/12/2020 | 20:04



Líder isolado do Campeonato Italiano, o Milan ficou muito perto de perder a sua invencibilidade neste domingo. Jogando em casa, no estádio San Siro, pela 11.ª rodada, o time de Milão tomou dois gols do Parma e teve que suar muito para conseguir o empate por 2 a 2 com um gol do lateral-esquerdo francês Theo Hernández aos 46 minutos do segundo tempo.

O resultado mantém a invencibilidade, mas diminuiu a vantagem da equipe de Milão no topo da tabela de classificação. O time rubro-negro tem agora 27 pontos, contra 24 da rival Inter de Milão, que venceu na rodada. Napoli e Juventus aparecem na sequência com 23. Já o Parma é o 14.º colocado, com 11 pontos.

Os visitantes abriram o placar ainda na primeira etapa, aos 13 minutos. O veterano atacante marfinês Gervinho fez jogada pela esquerda e cruzou para o atacante brasileiro Hernani, ex-Athletico-PR, que emendou para marcar. Na sequência, Castillejo chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento após análise do VAR.

No segundo tempo, o Parma ampliou com Kurtic aos 10 minutos, em cabeçada após cruzamento de Hernani. Logo em seguida, o Milan começou a reação. Aos 12, o turco Çalhanoglu cobrou escanteio e Theo Hernández cabeceou para as redes. Nos acréscimos, Hernández aproveitou rebote dentro da área e deixou tudo igual em um chute cruzado e rasteiro.

Na próxima rodada, a 12.ª, já neste meio de semana, o Milan jogará fora de casa contra o Genoa, nesta quarta-feira, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O Parma atuará no mesmo dia como mandante, no estádio Enio Tardini, contra o Cagliari.