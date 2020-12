Legislativo diademense gasta R$ 17,5 mil com painel eletrônico

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/12/2020 | 00:12



Às vésperas do fim da legislatura, a Câmara de Diadema, presidida por Pretinho do Água Santa (DEM), gastou R$ 17,5 mil para modernizar o sistema de votação na casa e implantar painel eletrônico, já que atualmente o processo é feito manualmente. A quantia inclui compras realizadas no mês passado sem licitação.



Em novembro, o Legislativo diademense autorizou a compra direta de duas smart TVs, uma de 75 e outra de 50 polegadas, pelos valores de R$ 6.940 e 2.550, respectivamente. Os aparelhos já foram instalados no plenário da casa e servirão como painéis eletrônicos para o cômputo e registro das votações. Além dos televisores, a casa comprou dois notebooks, por R$ 8.000.



As despesas coincidem com o término do exercício, época em que os parlamentos fazem as contas para devolver sobras de recursos financeiros repassados pela Prefeitura. como forma de auxiliar na saúde financeira do Executivo. As compras também foram realizadas em meio ao temor dos municípios com as consequências nas contas públicas causadas pela pandemia de Covid-19. Em meados de abril, o prefeito fez apelo ao governo do Estado por repasses de verbas para instalação de leitos de UTI para pacientes acometidos pelo coronavírus, o que não se concretizou.



Ao Diário, Pretinho alegou que a compra se dá para fortalecer a transparência dos trabalhos legislativos. “Será uma forma de modernizar o sistema de votação para dar mais uma opção para o vereador manifestar seu voto e também para a população que acompanha as sessões, seja presencialmente ou pela internet, ver com mais clareza a decisão do vereador”, justificou, ao citar ainda a decisão da casa em congelar os salários dos parlamentares para a próxima legislatura (2021-2024), no valor de R$ 10.192,10. “O salário dos vereadores de Diadema não tem aumento real desde 2012, mas entendemos que não é o momento de propor qualquer aumento”, disse.