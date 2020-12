EC S.Bernardo mantém dez jogadores do acesso para a A-2

Da Redação



14/12/2020 | 00:09



Recém-promovido de volta à Série A-2 do Campeonato Paulista depois de 31 anos, o EC São Bernardo já está em fase avançada na montagem do elenco de 2021. Depois de acertar a renovação do contrato do técnico Renato Peixe e de sua comissão, a diretoria definiu pela permanência de pelo menos dez jogadores da campanha que terminou com o vice-campeonato da Série A-3: o zagueiro Alexandre, o lateral-direito Osvaldir, o volante Willian e o mais recente a ter acerto anunciado foi outro meia-defensivo, Dudu.

“Estou muito feliz com essa renovação. O motivo principal por optar em permanecer é a gratidão que tenho pelo clube ter me aberto as portas. Estava há dois anos sem atuar profissionalmente e sempre é muito difícil retomar uma carreira depois de tanto tempo. O objetivo principal foi alcançado e, pessoalmente, consegui readquirir confiança e ritmo de jogo. Mas estou ciente que tenho muito a melhorar e contribuir ao EC São Bernardo”, disse o jogador, que conquistou o título da A-2 pelo outro clube da cidade, o São Bernardo FC, em 2012.

“Todos nós estamos cientes da dificuldade da Série A-2. Sempre digo que é o mesmo nível da elite do futebol paulista, tirando os quatro times grandes. Por isso, a atenção tem que ser redobrada durante todo o torneio”, emendou Dudu.