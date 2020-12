Munhoz, da dupla com Mariano, termina casamento e ameaça Leo Dias

13/12/2020 | 17:10



Munhoz que é conhecido por fazer dupla com Mariano acabou anunciando no último sábado, dia 12, o término do seu casamento com Rhayssa Carvalho. Em uma publicação no Instagram, o cantor chegou até a pedir desculpas para a ex!

Vai ser difícil. Vai ser muito difícil aceitar isso tudo, tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Eu não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida, dizia um trecho da publicação.

Segundo informações publicadas por Leo Dias, do Metrópoles, o cantor acabou deixando o braço da nutricionista com alguns roxos após uma brincadeira mais agressiva e o jornalista procurou por Munhoz para ele dar a sua parte da versão e ele simplesmente estava fora de si.

Em um áudio, nitidamente alterado, o cantor não gostou de saber que estavam falando sobre ele e chegou até a fazer ameaças para o colunista.

Leo Dias, vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração, que eu não encontre você nunca na minha vida. Vai tomar no seu c*. Você é um filho da p**a de um bosta. Em relacionamento meu, você não vai entrar. E você não vem conversar merd***a. Não tem braço roxo, não tem merda nenhuma. Vaza, meu irmão. Eu não sou esses merd***as que você fica fazendo fofoca e abaixa a cabeça para você, desabafou o cantor em um áudio enviado para o Instagram de Leo.

Parece que a coisa foi feia, hein...