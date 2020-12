Cristiano Ronaldo marca duas vezes e garante vitória da Juventus no Italiano

13/12/2020 | 16:53



A Juventus contou com seu craque para vencer neste domingo no Campeonato Italiano. Com dois gols em cobranças de pênalti no segundo tempo, o português Cristiano Ronaldo carregou o time de Turim ao triunfo por 3 a 1 contra o Genoa, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 11.ª rodada. O argentino Paulo Dybala havia aberto o placar para os visitantes e Stefano Sturaro empatado para os donos da casa.

Diante das diferenças de orçamento, era de se esperar que a Juventus pressionasse o jogo todo. E foi o que aconteceu. Na primeira etapa, a equipe de Turim buscou o ataque, mas não teve sucesso. A melhor oportunidade foi logo no primeiro minuto, quando Rabiot marcou, mas o árbitro anulou porque viu toque de mão do francês.

Na etapa complementar, a Juventus mostrou a que veio e abriu o placar logo aos 12 minutos com Dybala, em boa jogada individual. Mas o Genoa surpreendeu e empatou quatro minutos depois com Sturaro. Aos 20, o meia argentino marcou mais um, mas o gol foi anulado.

Aos 33 minutos, porém, o colombiano Cuadrado sofreu pênalti e Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro. Aos 45, novo pênalti, agora sofrido por Morata. O português marcou mais um, o 79.º dele pelo clube agora em 100 jogos e o 755.º na carreira. Ao lado do sueco Ibrahimovic, do Milan, ele é o artilheiro do campeonato, com 10 gols.

Com a vitória, a Juventus se mantém na quarta colocação com 23 pontos. Tem a mesma pontuação que o Napoli, mas perde no saldo de gols (15 a 14). Neste domingo, o time napolitano permaneceu em terceiro ao bater de virada a Sampdoria por 2 a 1, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Jakub Jankto abriu o placar para o time de Gênova e Lozano e Petagna viraram a partida.

Um pouco atrás na tabela de classificação está a Roma, que goleou o Bologna por 5 a 1, fora de casa. O time romano chegou aos 21 pontos e ocupa a sexta posição. Por fim, a Atalanta derrotou a Fiorentina por 3 a 0, em Bérgamo.