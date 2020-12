'Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina', canta Chico César

13/12/2020 | 16:17



Um vídeo publicado por Chico César na sexta-feira, 11, à noite viralizou no fim de semana. Isso porque o cantor decidiu fazer uma canção ironizando a corrida pela vacina contra o novo coronavírus e as pessoas que são do movimento anti-vacina.

"Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha", diz a parte inicial da canção.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, é um defensor ferrenho do uso da hidroxicloroquina para combater e até mesmo prevenir a covid-19.

Em julho, ao afirmar que havia testado negativo para coronavírus, o presidente posou com uma caixa do medicamento nas mãos. No mesmo mês, Bolsonaro foi flagrado oferecendo uma caixa do remédio para uma ema, que sai correndo. Em 22 de julho, a Secretaria de Comunicação do governo confirmou que o presidente havia testado positivo para o vírus.

No Instagram e no Twitter, o vídeo de Chico César já tem milhões de curtidas. Tentando expressar a angústia dos brasileiros para conseguir a imunização contra o vírus, o cantor diz: "Estou já de braço esticado, com o muque amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha marra? Como é que eu fico?".

Muitos que assistiram ao vídeo fizeram comentários na publicação de Chico César. "Quero duas vacinas em cada braço, quem achar errado siga o palhaço", ironozou um internauta. "Que demais! Reacende as esperanças", disse outro.

E há quem diga que este é o novo ritmo do 'carnaval pandêmico' de 2021. "Esperança de carnaval! Te amo", escreveu uma fã.