Juju Salimeni mostra queda de cabelo por depressão e impressiona os fãs

13/12/2020 | 16:10



Juju Salimeni compartilhou em seu Instagram neste domingo, dia 13, uma foto mostrando a sua cabeça quando teve uma forte queda de cabelo em meados de 2018, por conta de uma depressão.

Tive uma queda absurda de cabelo. Essa foto é do meu cabelo de dois anos atrás, perdi toda essa parte de cima.

Mas assim como qualquer mulher, a queda de cabelo causa problemas com a auto estima, e Juju Salimeni comentou que o problema a atormentava na época e que precisava fazer alguns truques para dar mais volume ao cabelo quando saia.

Isso me atrapalhou por muito tempo, por conta do meu trabalho. Eu preciso estar com o cabelo bom. Por muito tempo fiquei com o cabelo curto, usava muito boné, fazia penteados que pudessem disfarçar. Meu cabeleireiro sempre colocava cabelo por dentro para dar volume. Tinha vários truques!

Depois de um longo tratamento, a influencer conseguiu ter novos fios e hoje em dia já está totalmente normalizado o caso.