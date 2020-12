Do dgabc.com.br



13/12/2020 | 12:30



Um adolescente morreu afogado na tarde deste sábado (12), na Represa Billings, na altura da Estrada dos Alvarengas, npumero 8.000.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o jovem nadava com outros dois amigos e não conseguiu retornar à margem após nadar até o meio da represa.

Os socorristas tiraram a vítima da água em parada cardíaca e o encaminharam para o PS Central de São Bernardo, onde o óbito foi constatado.