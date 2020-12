Johnny Depp teria engolido oito pílulas de ecstasy e causado quase dois milhões de reais de prejuízo para a Disney em set de Piratas do Caribe

13/12/2020 | 12:11



Mais um capítulo sobre o conturbado romance entre Johnny Depp e Amber Heard acaba de ser exposto pela imprensa internacional. Segundo informações do site The Hollywood Reporter, o ator teria engolido oito pílulas de ecstasy nos sets de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, antes de embarcar em uma campanha de terror com o alvo em Amber, como é descrito pelo veículo.

Na mesma época, o ator teve a ponta de um dos dedos cortada. Depp afirma que isso foi feito pela ex-esposa, quando ela jogou uma garrafa de álcool em sua direção. Por causa do acidente, ele teve que sair da Austrália, onde estava filmando Piratas do Caribe, para passar por uma cirurgia em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Por ser o protagonista do longa, a Disney teve que interromper as filmagens por duas semanas, o que custou 350 mil dólares por dia de prejuízo ao estúdio. Isso equivale a quase dois milhões de reis - por apenas um dia! Tenso, não é?