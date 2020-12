13/12/2020 | 11:10



Silvio Santos completou 90 anos de idade no último sábado, dia 12! E o apresentador celebrou mais um ano de vida em uma festa feita para os familiares mais próximos.

No evento, estavam presentes a esposa de Silvio, Íris Abravanel, e todas as filhas do comunicador: Patrícia, Rebeca, Silvia, Cíntia, Daniela e Renata. Alguns outros integrantes da família participaram do momento através de chamada de vídeo.

O traje do evento não poderia ser outro: pijama! E na hora do parabéns, o dono do SBT fez questão de apagar todas as velinhas, uma por uma. Fofo, não é?