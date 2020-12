Região soma mais 12 mortes e 249 casos por causa da Covid-19

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 22:25



O Grande ABC registrou mais 249 novos casos de coronavírus e 12 mortes causadas pela doença ontem. No total, a região já soma 91.307 casos da doença desde o início da pandemia e 3.219 pessoas que morreram.



A cidade com maior número de óbitos é São Bernardo – 1.123. São 36.499 casos confirmados. A cidade também soma 56.750 casos em investigação e outros 115.414 foram descartados.



Somente ontem houve confirmação de cinco vítimas, sendo três mulheres, de 52, 54 e 83 anos, e dois homens, com 64 e 70 anos.



De acordo com a Prefeitura, a rede de saúde de São Bernardo conta atualmente com 437 leitos destinados a pacientes com Covid-19, sendo 306 deles em enfermaria e 131 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Deste total, 175 leitos de enfermaria e 91 leitos de UTI estão ocupados.



Em Santo André, são mais 116 novos casos da doença, totalizando 26.092 confirmados. No total, 751 andreenses faleceram pela doença.



A cidade soma 5.780 casos suspeitos e descartou 61.693. A taxa de ocupação da UTI está em 68,8% nos últimos sete dias. Já as internações tiveram alta de 103,3% no mesmo período, somando atualmente 457 pessoas internadas em hospitais (públicos e privados) com suspeita ou confirmação de Covid-19. Foram 8.541 altas médicas desde o início da pandemia.



Em São Caetano, foram 30 novos casos confirmados da doença ontem pela Prefeitura, somando 5.589 no total. Nenhuma morte foi confirmada ontem, e a cidade permanece com 282 no total.



A ocupação da UTI é de 48%, em relação aos novos casos da Covid e na enfermaria, alcançou 74%. A taxa de recuperação é de 87,6%, sendo que 4.895 estão totalmente recuperados.



As cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não atualizam os números da pandemia aos fins de semana.No Estado, são 1,3 milhão de casos e 43.971 mortes.