Moradores de Diadema dizem ter problema para pagar conta da Enel

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/12/2020 | 00:18



Moradores da Avenida Sinésio Pereira, no bairro Campanário, em Diadema, reclamam que as contas da Enel Distribuição SP, com vencimento em dezembro, não podem ser pagas em qualquer banco. Segundo os relatos, as faturas apenas podem ser quitadas no Banco do Brasil, o que obriga o deslocamento até o Centro da cidade, onde fica a agência mais próxima.



A queixa dos munícipes, em especial dos idosos, é que isso faz com que eles se exponham mais ao risco de contaminação pela Covid-19, tendo que ir até a agência.



Bancária aposentada e presidente do Clube Mães do Jardim Amália, uma associação dos moradores, Maria Aparecida Floriano Gomes, 60 anos, relatou que tentou pagar a sua fatura no Banco Mercantil, mas que a leitura do código de barras indicava um erro. “Ligamos no atendimento da Enel e disseram que a gente tinha que pedir uma segunda via, mas até isso a empresa está dificultando”, alegou.



Maria Aparecida lembrou que, para as pessoas idosas, o pagamento pela internet não é uma realidade, e que todos costumavam fazer o pagamento na casa lotérica do bairro. “Eles estão obrigando essas pessoas a passar mais tempo nas filas, nesse momento em que pedem que a gente não saia de casa”, argumentou.



FLEXIBILIDADE

Questionada, a Enel negou que os boletos não sejam aceitos em qualquer agência bancária. Em nota, informou que o pagamento da conta de energia por meio do boleto do Banco do Brasil proporciona aos clientes mais flexibilidade em termos de locais de pagamento, já que pode ser pago em qualquer ponto de arrecadação do SPB (Sistema Brasileiro de Pagamentos), inclusive nas lotéricas e guichês de bancos. “O formato é mais seguro, evita pagamentos em duplicidade e ainda melhora os processos internos da empresa”, concluiu a nota.