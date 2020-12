Crise de Covid-19 irá forçar cerimônias de posse tímidas

Fábio Martins

Daniel Tossato



13/12/2020 | 00:03



O quadro acentuado de pandemia de Covid-19 forçará a realização de cerimônias de posse tímidas no Grande ABC. Na esteira da continuidade da crise sanitária, as cidades da região preparam eventos restritos para o dia 1º de janeiro, sexta-feira, sem a presença de público. O ato, geralmente de festa dos eleitos – incluindo vereadores, prefeito e vice –, ficará desta vez marcado pelos protocolos de saúde para se evitar aglomeração. A maioria dos municípios deve transmitir a solenidade ao vivo pela internet.

Em Santo André, como de costume, a cerimônia se dará na Câmara, mas em formato bem diferente. Não será permitido o acesso do público ao plenário da solenidade, às 10h. Apenas número restrito de convidados dos eleitos, provavelmente dois de cada, poderá comparecer, de forma que o distanciamento físico seja respeitado. O público poderá acompanhar toda a atividade ao vivo pelo canal da TV Câmara no YouTube. A formalidade antecede a eleição da presidência do Legislativo.

Em São Caetano, o ato ocorrerá no mesmo horário da cidade vizinha, na Câmara, com transmissão pelo Facebook. “Respeitando a capacidade máxima do plenário”, segundo a assessoria, a entrada será limitada apenas para algumas autoridades, um convidado por vereador, além dos eleitos e servidores. “Realizará todos os protocolos de segurança que vem sendo tomados desde a volta das sessões presenciais, como lugares demarcados e com o devido distanciamento, disponibilização de álcool gel na entrada, medição de temperatura corporal e obrigatório uso de máscara no local.”

O presidente do Legislativo de São Bernardo, Juarez Tudo Azul (PSDB), que não disputou a reeleição, sustentou que haverá nova reunião no começo desta semana com representantes das autoridades eleitas para definir o formato da agenda. “A pandemia cresceu. Há dúvida se será um, dois, se é que vão poder trazer (convidados). Não temos resposta definitiva.” Já o dirigente da casa de Ribeirão Pires, Rato Teixeira (PTB), pontuou que, a princípio, a posse será no Ribeirão Pires Futebol Clube, “com direito a quatro convidados por eleito, sendo observadas as recomendações de distanciamento social e higienização”. “Entendemos que é um momento especial aos eleitos e familiares, porém a vida está em primeiro lugar. Tomaremos todas as cautelas possíveis.”

Rio Grande da Serra fará a cerimônia no Teatro Municipal, mas apenas com 40% da ocupação. Na sequência, a eleição da mesa diretora será na Câmara, limitando à presença do vereador e de um assessor. Em Diadema, o Legislativo indicou que os parâmetros estão sendo definidos, embora também deva ser bem restrito.

DIPLOMAÇÃO

Se a posse será acanhada, o habitual evento de diplomação dos políticos, em alguns casos, nem sequer irá acontecer. A ação, conduzida pela Justiça Eleitoral, fixou neste ano o calendário entre os dias 15 e 18 de dezembro, abrindo a possibilidade para ocorrer via virtual ou mesmo sem a formalidade.

Em Santo André, por exemplo, de acordo com a Câmara, já foi sinalizado que o ato não será realizado. O cartório eleitoral competente publicará no site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), com antecedência de dois dias, edital contendo a data quando estarão registrados os diplomas, com ou sem a cerimônia. A expedição e validação dos documentos deverão ser feitas na internet, também no site.