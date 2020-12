Na abertura da semi, Tigre fica no empate com a Lusa

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/12/2020 | 17:40



O São Bernardo FC ficou no empate de 1 a 1 contra a Portuguesa, em partida realizada dentro do Estádio 1º de Maio, no confronto de abertura da semifinal da Copa Paulista. Apesar do duelo bem movimentado, os gols saíram em dois lances de bola parada. O Tigre saiu na frente, com Johnny, em cobrança de pênalti, mas cedeu a igualdade à Lusa em bela batida de falta de Geovani, no ângulo, tudo na etapa inicial. O jogo de volta, que vale vaga na final, ocorre na quarta-feira, no Canindé, que registrou melhor campanha na competição. Não há vantagem de gols fora de casa.

De acordo com o regulamento, a ida à final já permite sonhar com torneios nacionais. Isso porque o campeão escolhe ingresso na Série D do Campeonato Brasileiro ou entrada na Copa do Brasil. Mesmo em seus domínios, o São Bernardo apostou em ser reativo no primeiro tempo, aguardando a Portuguesa e saindo em velocidade nos contra-ataques. A Lusa, por sua vez, teve mais volume e posse de bola, explorando o lado esquerdo ofensivo, só que criou poucas chances claras de gol na etapa inicial. Aliás, os dois goleiros foram os menos acionados.

Aos 35 minutos, porém, Rodrigo Souza articulou a transição ofensiva e lançou para Grafite, que protegeu e foi derrubado na área por Patrick. Pênalti. Na batida, já aos 37, Johnny deslocou o goleiro, rasteiro no canto, e abriu o placar – o terceiro dele na competição. Não demorou muito para o empate da Lusa. Aos 44, em falta perto da área adversária, o atacante Geovani emplacou uma pintura, por cima da barreira e sem defesa para Gabriel Gasparotto.

No segundo tempo, a Lusa levou perigo logo no começo. Em cobrança de escanteio, Raphael Luz, ex-Água Santa, subiu mais alto que a zaga, na pequena área e cabeceou no travessão. Depois do susto e mudanças no ataque, o Tigre melhorou. Teve presença ofensiva, com Léo Jaime pela dianteira direita, e Marcelinho. Ambos criaram opções. O time rubro-verde também mexeu e equilibrou a partida. Anotou duas oportunidades de frente para a meta rival, com Rafael Toledo e Roger Gaúcho, desperdiçadas. O marcador fez jus ao duelo.

A outra semifinal da Copa Paulista será disputada entre Marília e XV de Piracicaba.