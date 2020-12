Bruno Miranda, o Borat de Amor & Sexo, deixa hospital após tomar um tiro de um policial

12/12/2020 | 17:11



Como você viu, Bruno Miranda que ficou conhecido por ser o Borat em Amor & Sexo, acabou tendo que passar por uma cirurgia após tomar um tiro de um policial. Em meio a tanto tempo dentro do hospital, felizmente neste sábado, dia 12, o artista teve alta e compartilhou um desabafo em suas redes sociais.

Hoje é um dia muito especial, tive alta do hospital! Gostaria de agradecer a Deus primeiramente pelo dom da minha vida. E agradecer também aos bombeiros que me socorreram, as pessoas que me ajudaram até o socorro chegar, aos médicos que me operaram e acompanharam, aos diretores do Hospital, aos enfermeiros que cuidaram de mim, as meninas da Copa, os rapazes da limpeza, aos maqueiros... Enfim, a todos! Deixo aqui minha gratidão ao GBS e equipe do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Também gostaria de agradecer a minha família, meus amigos, meus seguidores e fãs pelo carinho e pelas orações.

Lembrando que Bruno Miranda teve anteriormente a sua alta adiada, mas agora parece que está tudo realmente certo e ele poderá seguir com os novos cuidados dentro de sua casa.