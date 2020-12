Luciano Huck compartilha homenagem durante o aniversário de Silvio Santos

12/12/2020 | 17:10



Os famosos de todas as emissoras separam um tempinho para fazer uma homenagem para Silvio Santos que está comemorando os seus 90 anos de idade neste sábado, dia 12.

Luciano Huck compartilhou uma imagem ao lado de Silvio Santos e de sua esposa, Angélica, na legenda escreveu:

Salve! Salve, Silvio Santos. 90 anos de uma história de empreendedorismo, comunicação e linha direta com as pessoas. Um comunicador que fala com o povo sem intermediários. Meu respeito, amizade e admiração.

Fábio Faria que é casado com Patrícia Abravanel, também não deixou passar a data em branco e escreveu para o sogro:

Senor Abravanel, o Silvio Santos para o Brasil, completa 90 anos. São anos de simplicidade máxima, paixão pelo trabalho, amor pela família e preocupação com os funcionários. Senor recebeu um presente divino: o dom de ser o maior apresentador da história da televisão brasileira. E ele não quis nada além disso. Só tem gratidão por isso e usa desse dom para levar alegria, esperança e notícias positivas. Ele se tornou o companheiro fiel de milhões de brasileiros todos os domingos. SS, que Deus possa te dar muitos anos Mais de vida, com toda saúde, e continue nos ensinando a viver com simplicidade. Nesses últimos anos, eu tive lições diárias de que menos é mais, e o que parece pouco é muito. Senor, nós te amamos muito! Parabéns!!

O humorista, Danilo Gentili, também publicou uma foto ao lado do patrão e escreveu:

90 anos da lenda viva! Graças a ele, quando eu era criança sonhava um dia contar uma piada no show de Calouros e hoje conto piada toda noite no SBT! Uma honra e privilégio ter esse cara como patraÌ?o!

Eliana entrou na onda de vídeos e fez um compilado dos melhores momentos ao lado do dono do baú e escreveu:

São tantas emoções ao longo dessa história. Além do que já te disse em cena ou fora dela, só gostaria de deixar aqui o registro de minha eterna gratidão por todo o seu carinho e reconhecimento ao longo destes anos. Obrigada, obrigada! Saúde, querido Silvio! Ícone da tv, pai exemplar, marido carinhoso e um grande empresário. Te desejo só o melhor dessa vida ao lado de todos que te amam. Muitos vivas para os seus 90 anos bem vividos! Parabéns por todas as suas vitórias e conquistas! Deus abençoe seu caminho imensamente.