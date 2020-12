Marcos Caruso se emociona ao receber homenagem do filho e dos netos durante o É de Casa

12/12/2020 | 16:10



Marcos Caruso marcou presença como convidado durante o É de Casa deste sábado, dia 12, e ao receber uma linda homenagem de seu filho e de seus netos, acabou não contendo as lágrimas e se emocionou ao vivo durante o programa.

O filho do ator revelou que está morrendo de saudades dele e que deu mais esperança para o coração do ator dizendo que tudo isso e esse distanciamento social logo vai passar e que eles vão poder voltar a se abraçar. Lembrando que o artista não vê os familiares desde o começo da pandemia do novo coronavírus.

Ô, Deus... Eles moram aqui do lado, eles não moram longe. Eles moram há umas cinco quadras da minha casa, mas eu não os vejo desde março. Porque meu filho e minha nora levam muito mais a sério do que, e eu levo a sério. Não podemos brinca [com o novo coronavírus]. Precisamos estar vivos para que essa emoção que eu senti agora possa se extravasar através de abraços verdadeiros, de beijos verdadeiros e toques verdadeiros.

Emocionante o relato do ator, não é mesmo!? Esperamos que tudo normalize rapidamente também para que ele e muitas outras famílias consigam matar a saudade um dos outros.