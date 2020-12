Disney Junior estreia animação 'Cleo' neste sábado

12/12/2020 | 16:01



O canal Disney Junior estreia neste sábado, 12, às 19h, a animação Cleo. A atração conta a história de Luke e Sophie que decidem fazer uma grande batalha de bolas de neve para conquistar os direitos de um forte durante as férias escolares. Com a ajuda de uma adorável cachorrinha chamada Cleo e outras crianças da vizinhança, eles embarcam em uma aventura emocionante que reúne toda a cidade e prova que a amizade pode ser encontrada em circunstâncias improváveis.

Além disso, neste sábado, às 21h, o Disney XD transmite um novo episódio da terceira temporada de Marvel's Spider-Man: Maximum Venom, em que o Homem-Aranha enfrenta um ataque simbionte em Nova York e deve convencer a Marc Spector - um sobrevivente que recentemente renunciou à sua identidade de herói secreto como Cavaleiro da Lua - para ajudá-lo a defender a cidade.

Repleto de ação, aventura e um senso de humor distinto, a série Marvel's Spider-Man: Maximum Venom acompanha Peter Parker, que está aprendendo a levar duas vidas em paralelo: uma como a de qualquer adolescente e outra escondida como um super-herói.

Nesta terceira temporada, Peter está em seu primeiro ano na Horizon High - uma escola preparatória para jovens mentes científicas brilhantes - e está confiante de que pode lidar com qualquer situação que surgir em seu caminho. No entanto, um dia depois de experimentar uma amostra de simbionte, tudo saiu do controle.