12/12/2020 | 15:10



Como você viu, Marieta Severo deu um verdadeiro susto em todo mundo ao ser diagnosticada com o novo coronavírus e de quebra uma leve pneumonia. A atriz foi internada no começo do mês de dezembro por pura precaução e pela idade, a equipe médica sugeriu que é mais seguro que ela ficasse no hospital.

E segundo a própria assessoria de imprensa da atriz, neste sábado, dia 12, depois de longos dias longe da família ela teve alta médica e retornou para a sua casa para continuar os tratamentos necessários.

Apesar de não poder contaminar outras pessoas, a atriz ainda segue isolada em casa se recuperando e não tem retorno previsto para voltar para as gravações de Um Lugar ao Sol.