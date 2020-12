Sem LeBron e Davis, Lakers batem os Clippers na estreia da pré-temporada da NBA

12/12/2020 | 09:08



Em seu primeiro compromisso na pré-temporada da NBA, os rivais de Los Angeles se enfrentaram na noite de sexta-feira e os Lakers levaram a melhor. Mesmo sem suas duas estrelas, LeBron James e Anthony Davis, e alguns reservas importantes, o atual campeão cresceu no fim e derrotou o rival por 87 a 81. Os times voltam a se enfrentar novamente neste sábado, no Staples Center.

Um dos destaques do jogo foi Montrezl Harrell. Na estreia justamente diante da ex-equipe, ele registrou um "double-double" de 13 pontos e 12 rebote e foi fundamental para o triunfo dos Lakers. O grande nome, no entanto, foi o jovem armador Talen Horton-Tucker, cestinha da partida com 19 pontos e que também pegou nove rebotes, a um de alcançar dois dígitos em dois fundamentos. Kyle Kuzma fez 18 pontos e também teve participação importante.

As duas equipes promoveram várias mudanças ao longo do confronto. No Clippers, Paul George e Kawhi Leonard jogaram apenas 14 minutos. O primeiro anotou 10 pontos e foi o maior pontuador do time, enquanto que o segundo saiu de quadra com apenas três pontos.

Os Clippers terminaram a primeira metade com um ligeira vantagem (46 a 43), com bom aproveitamento de George e a eficiência de Lou Williams contra o talento de Harrell. No segundo tempo, porém, os Lakers foram superiores, passaram à frente no placar nos minutos finais e definiram a vitória.

Fez diferença o entrosamento do atual campeão, que, sem seus dois astros e outros atletas reservas importantes, usou menos jogadores em quadra, enquanto que o adversário utilizou praticamente todos os jogadores à disposição.

CABOCLO CESTINHA - A pré-temporada da NBA foi aberta com o duelo entre Houston Rockets e Chicago Bulls. O grande destaque foi o retorno de John Wall às quadras depois de dois anos se recuperando de uma ruptura de tendão de Aquiles. Em sua primeira aparição com a camisa do time do Texas, o armador se mostrou à vontade e liderou a nova equipe ao triunfo tranquilo por 125 a 104.

Outro estreante de peso na franquia texana foi o pivô DeMarcus Cousins, que veio do Los Angeles Lakers. O brasileiro Bruno Caboclo fez boa exibição, deu show nas bolas de três e deixou a quadra como cestinha da partida, com 17 pontos, além de sete rebotes, três tocos e uma assistência. O astro James Harden ainda não voltou aos treinamentos em grupo e ainda não estreou.

Liderado por Wall, que registrou 13 pontos, cinco rebotes, nove assistências e duas roubadas de bola em 19 minutos em quadra, e contando com a eficiência de Caboclo, os Hockets sobraram e dominaram o Chicago com facilidade. A equipe do Texas teve ótimo desempenho nas bolas de três (24 arremessos convertidos) e montou uma defesa implacável.

Veja os outros resultados dos jogos desta sexta:

Atlanta Hawks 112 x 116 Orlando Magic

Detroit Pistons 84 x 90 New York Nicks

Portland Trail Blazers 127 x 102 Sacramento Kings