Média móvel de casos é a maior desde julho

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/12/2020 | 23:55



A média móvel de casos confirmados de Covid-19 na região está em 561 nos últimos 14 dias, a maior desde o período entre os dias 26 de julho e 8 de agosto, quando 610 diagnósticos foram registrados a cada 24 horas. Ao mesmo tempo, as duas semanas encerradas ontem contabilizaram 14 mortes causadas pelo coronavírus por dia. Trata-se do maior número desde as semanas entre 23 de agosto e 5 de setembro, segundo boletins epidemiológicos divulgados diariamente pelas prefeituras.

Vale lembrar que o pico de casos de Covid no Grande ABC foi registrado entre julho e agosto, ou seja, as sete cidades estão se aproximando dos números observados no momento mais crítico da pandemia. Em comparação aos 14 dias imediatamente anteriores, cuja média foi de 472 diagnósticos diariamente, o incremento foi de 19%.

Não à toa, a quantidade de internações em razão de complicações causadas pela Covid aumentou. Nas últimas duas semanas, o crescimento foi de 12%, saltando de 1.087 para 1.222 pacientes hospitalizados, de acordo com dados da plataforma SP Covid Info Tracker. A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) também está em alta, chegando a 75% em Mauá, 73% em São Bernardo, 59,8% em Santo André, 45% em São Caetano e 45% em Diadema. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não possuem unidades de terapia intensiva.

Na quinta-feira, José Medina, coordenador do centro de contingência do governo do Estado, alertou que a chance de contágio pelo coronavírus está maior neste mês do que em julho. Na ocasião, ele assinalou que a aproximação das festas de fim de ano preocupa, dado que as famílias costumam se reunir, e orientou que as pessoas evitem encontros presenciais neste ano. Vale lembrar que todo Estado está na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo desde o último dia 30.



ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

O Grande ABC registrou mais 701 casos e 29 mortes de Covid, totalizando 91.058 diagnósticos e 3.207 vítimas fatais desde o início da pandemia, em março. Apenas na semana encerrada hoje, foram confirmados 96 falecimentos, mesmo número observado nos sete dias anteriores. Isso significa que esta é a quarta semana consecutiva de crescimento nos óbitos.

São Bernardo tem 36.396 infectados e 1.118 mortes, seguida por Santo André (25.972 casos e 744 óbitos), Diadema (11.846 positivos e 531 vítimas fatais), Mauá (7.629 diagnósticos e 394 perdas), São Caetano (5.559 confirmações e 282 vidas ceifadas), Ribeirão Pires (2.938 contaminados e 110 mortes) e Rio Grande da Serra (718 casos e 28 falecimentos).

