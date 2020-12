Livros de memória como presente de Natal

Thais dedica o folhetim aqui recomendado a Anita Carvalho, moradora da Vila de Paranapiacaba e realizadora da Feira de Artes e Antiguidades

FOLHETIM – Thais Matarazzo visitou Paranapiacaba em companhia da talentosa Camila Giudice. E descreveu o passeio com estes três personagens da ilustração: Anita, Madame Jalloul e Mister Cardoso. Se eu fosse o prefeito Paulinho Serra, comprava um monte de exemplares para distribuir à rede escolar.

Thais começa a narrativa: “Naquele sábado do mês de outubro de 1940, bem de manhazinha, a vila ferroviária estava coberta pela neblina. Não se enxergava um palmo à frente. Situação muito comum no alto da Serra. Era tempo de primavera e logo a cerração dissiparia e o Sol brilharia majestoso”.

Lindo, não? Quando o Sol abriu Camila pôs-se a desenhar: a estação, o castelinho, um mapa da vila com seu campo de futebol histórico – hoje o mais antigo do Brasil – a carteirinha da São Paulo Railway, a maria-fumaça passando... E o folhetim ficou pronto.

Noutra página: “Assim que os músicos começaram a tocar e Romilda abriu a boca no mundo cantando Inferno Verde, de Divaldo Corujão, que era tocada em todas as paradas de sucesso brasis afora, os pares saíram dançando pelo salão”.

Intelectual radicado em Mauá, do Grande ABC Aristides Theodoro revive o sertão, termos e comportamento de uma gente heroína, prosa e versos que mexem com a gente.

CONTOS – Aristides Theodoro volta a Curiapeba e conta que o computador roubou o seu melhor texto. Quem acompanha o autor sabe que Curiapeba é uma bela cidade, cujo mapa vai apresentado nesta edição do novo livro do autor, Ninho de Cascavel – e Outros Contos (Futurama Editora).

No caso de Ascensão, ela explica: trata-se do poeta pernambucano Ascenso Ferreira, autor de Cana Caiana, entre outras obras.

O poema que dá título ao livro é delicioso: “Que pecados não cometi abaixo deste Sol de agosto!... Poeta, anônimo, diria: “se mais vidas eu tivesse amaria mais, pecaria mais, andaria mais, comeria mais, tudo mais, muito mais”. Trabalharia mais? Só se Ascensão em digressão (aos infernos) me ordenasse”.

Milton Martins, autor também do romance Joana d’Art, vai além. Sua descrição de um domingo chuvoso é genial. Ele fala de Carnaval, de amores, de “uma estação e sua luz”, até mesmo de uma feijoada vegetariana.

São belas descrições, verdadeiros subsídios à história contemporânea do Grande ABC.

“Salvo na fábrica da Chrysler da cidade de Santo André, há muitos anos extinta, talvez pelo meu modo de ver as coisas a despeito da minha atividade profissional, sempre me considerei um estranho no meio daqueles gerentes, supervisores e mesmo da peãozada.”

O autor tem toda uma vivência pessoal e profissional no Grande ABC. Uma de suas facetas: ele representava o lado patronal das relações trabalhistas. Vivenciou por dentro os conflitos dos metalúrgicos nos anos 1970, 1980 e seguintes.<TB>

CRÔNICAS – De Piracicaba, Milton Martins envia o livro Tempos e Lembranças. Uma coletânea de crônicas redigidas há mais de 20 anos, pensada durante o período de isolamento pelas ameaças do coronavírus.

O segundo programa Memória sobre anistia aos punidos pelo governo militar de 1964 recordará, entre outros acontecimentos, a votação das emendas ao projeto de anistia parcial enviado pelo presidente João Figueiredo ao Congresso. O programa destaca:

1 – O embate histórico naquela sessão entre o senador Jarbas Passarinho, da Arena, defendendo o projeto original, e o senador Teotônio Vilela, do MDB, exigindo uma série de emendas ao projeto.

2 – A indignação de Ulysses Guimarães na tribuna do Congresso exigindo uma anistia geral e não parcial como tinha sido elaborada pelo governo.

Vencida a etapa da anistia começou a luta pelas ‘Diretas Já’. Assim que foram restabelecidas as eleições para governadores foi estabelecida uma nova roupagem para as disputas políticas. São criados os debates. O primeiro deles, em 1982, terá um bom trecho destacado no programa, o penúltimo sobre anistia.

Na semana que vem o programa abordará o fim do bipartidarismo, o ressurgimento de velhas agremiações e a criação de novos partidos políticos.

EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – A Luta Pela Anistia – II de uma série de três programas. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (ou após o futebol), com reprise no domingo às 7h e durante madrugadas da semana.

Diário há meio século

Sábado, 12 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1408 Manchete – Cinco milhões pela vida de Gomide Tupamaros exigiam US$ 1 milhão (ou quase 5 milhões de cruzeiros) para libertar o diplomata brasileiro Aloísio Gomide, há quatro meses em poder dos terroristas. São Bernardo – Dorival Caymmi (cantor e compositor) participa da inauguração da agência do Banco Econômico da Bahia, à Rua Marechal Deodoro, 433. Ribeirão Pires – Inaugurado o Serviço de Radiopatrulha. Vestibular 70 – Maria Setsuko Iono tira o primeiro lugar em ciências sociais e pedagogia na Fundação Santo André.

