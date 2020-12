Um pouco mais de paciência

Do Diário do Grande ABC



11/12/2020 | 23:59



A sociedade está cansada das medidas restritivas impostas pelas autoridades para evitar a disseminação do novo coronavírus. Compreensível. Afinal, acostumar-se à mudança drástica na rotina não é tarefa fácil, especialmente quando envolve limitações no direito de ir e vir. Todavia, a Covid-19 ainda representa ameaça à humanidade, motivo pelo qual se torna impossível aplacar os protocolos sanitários. Manter-se em casa, isolado do contato com outras pessoas, continua sendo a melhor maneira de controlar a pandemia, evitando o aumento descontrolado no número de pacientes contaminados e mortos.

Os moradores do Grande ABC parecem estar convencidos, sabe-se lá baseados em que informações, de que o coronavírus é coisa do passado, dado o entusiasmo com que se lançam às ruas. A situação é preocupante. Dados do governo do Estado divulgados na quarta-feira mostram que a taxa de isolamento nas sete cidades da região se reduziu a 38%, o menor índice do período de pandemia, decretado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 11 de março. Lamentável.

Como reflexo direto da flexibilização do isolamento, as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) dos hospitais do Grande ABC vão se enchendo. Em Mauá, cidade da região onde o risco de colapso do sistema é iminente, a ocupação desses leitos chegou a 75%. Em São Bernardo, o índice bateu nos 73,28%. Daqui a pouco, se nada for feito, os médicos serão obrigados a escolher os pacientes a quem salvar. Triste.

Não há razão, portanto, para reduzir a prevenção ao coronavírus. Infelizmente, ele não é suscetível às angústias humanas e não vai parar de buscar novos hospedeiros simplesmente porque a população não aguenta mais ficar trancada. Há esperança. Série de empresas farmacêuticas caminha rapidamente para certificar vacinas contra o micro-organismo causador da Covid-19. São Paulo promete iniciar a campanha de vacinação em 25 de janeiro, e é quase certo que outros Estados sigam o exemplo. Portanto, será preciso só mais um pouquinho de paciência antes de voltar à rotina.