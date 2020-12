Liberdade na internet

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



13/12/2020 | 07:00



Explorar a internet exige atenção e cuidados até que se possa viajar com tranquilidade por sites, aplicativos e diversas páginas disponíveis. O monitoramento das ações das crianças em computadores, tablets e smartphones é essencial e parece que os brasileiros confiam que o mundo on-line seja ambiente seguro para os pequenos.



Levantamento internacional feito pela Kaspersky, empresa russa de cibersegurança, mostra que 55% dos adultos do País acreditam que a web não representa uma ameaça à integridade de seus filhos. A pesquisa conversou com 2.294 pais e mães do Brasil e de mais cinco países da América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru), com idades entre 25 e 60 anos, pertences às classes A, B e C.



Praticamente todos (97%) disseram que monitorar o conteúdo digital visto faz parte do dever dos pais, mas apenas 18% dos participantes se envolvem na vida digital das crianças como gostariam.