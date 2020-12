Doutores da Alegria abrem curso para formação de palhaço para jovens de baixa renda

Do Diário do Grande ABC



13/12/2020 | 11:43



Estão abertas as inscrições para nona turma do Programa de Formação de Palhaço Para Jovens, desenvolvido pela Doutores da Alegria. O objetivo é ensinar a pessoas com idade entre 17 e 23 anos como se profissionalizar no campo artístico do grupo, conhecido por aproximar o mundo dos palhaços com o universo da saúde.

Interessados devem se inscrever até terça-feira (15) por meio de e-mail ou carta. As vagas são destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, com os selecionados tendo bolsa-auxílio de R$ 630 para custear transporte e alimentação.

Todos os detalhes sobre o curso e exigências para os participantes estão no site www.doutoresdaalegria.org.br ou podem ser obtidos pelo telefone 3061-5523.