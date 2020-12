Primeiro capítulo da saga 'Harry Potter' ganha versão com áudio em português

Do Diário do Grande ABC



13/12/2020 | 00:02



Os fãs da saga Harry Potter já leram – e releram – os sete livros da história. Para ampliar as possibilidades de consumo da jornada do bruxo mais conhecido do mundo, acaba de chegar ao Brasil o audiolivro de Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro capítulo do conto criado pela escritora britânica J.K. Rowling.

Trata-se de projeto da Storytel, empresa sueca especializada em streaming de histórias faladas e e-books, em parceria com a Pottermore Publishing, editora digital do chamado Wizarding World (que engloba o conto original, os capítulos de Animais Fantástico e outros derivações desse universo). O objetivo é que as outras seis publicações sejam adaptadas para o formato ao longo dos próximos meses.

Uma das presenças que prometem chamar a atenção no áudiolivro é a do ator Ícaro Silva, 33 anos, com a voz no papel de narrador. Natural de São Bernardo, ele é fã de todo esse mundo mágico que acompanhou na infância e na adolescência. “As histórias de Harry Potter são perfeitas para quem acredita no poder da imaginação e quer descobrir um mundo de magia, amizade e aventura. É uma conquista, uma enorme honra e uma responsabilidade incomensurável ajudar a contar essa história de forma lúdica”, diz Silva sobre o trabalho.

A versão falada de Harry Potter e a Pedra Filosofal está disponível para assinantes da plataforma Storytel (www.storytel.com/br), com valor de R$ 27,90 por mês. O conteúdo de todas as publicações da série com áudio em inglês também já pode ser ouvido pelos pagantes.