São Paulo é o Estado que mais produz limão no país

Wilson Marini

Da APJ



14/12/2020 | 00:08



São Paulo é o Estado que mais produz limão no Brasil, com 1,10 milhão de toneladas produzidas em 2019, seguido por Minas Gerais (72 mil toneladas) e Bahia (65 mil toneladas). Ano passado, o valor da produção no território paulista chegou a R$ 1,152 bilhão. Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o limão é a terceira fruta mais exportada pelo Brasil em receita, garantindo US$ 104.617 milhões ao país em 2019, e São Paulo lidera essa produção, responsável por 55% dos embarques, cerca de 104 mil toneladas em 2019. A União Europeia é o principal destino da tahiti brasileira e há tendência de crescimento deste mercado diante do crescimento da conscientização sobre a importância dos alimentos que fortalecem a imunidade.



Concentração

Os maiores polos de plantio no Estado ficam em Bebedouro, Matão, Limeira e Votuporanga, sendo que 90% da área corresponde ao plantio de tahiti e 9% de limão siciliano. Em 2019 a citricultura gerou 48 mil vagas de empregos no Estado de São Paulo. A plantação de frutas cítricas, como laranja, limão, lima e cidra, foi responsável por cerca de 26,17% das vagas geradas em todo o Estado.



Desenvolvimento

Fernando Alves de Azevedo, responsável pela parte de melhoramento genético de limas e limões do Instituto Agronômico acredita que a produção de limão garante empregos e necessita de mão de obra de qualidade: “Nas cidades que possuem citros em São Paulo, a gente percebe um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) bastante alto comparado com outros municípios que tem outras culturas que não são tão exigentes em mão de obra qualificada”.



Negócios regionais

? O Grupo Muffato lançou o seu primeiro empreendimento em Ourinhos. O atacarejo vai gerar 400 empregos diretos e indiretos no município.

? A empresa PSCA, pertencente ao Grupo Prima Sole Components, ampliará suas atividades em Pindamonhangaba com a entrega de uma nova linha de pintura automotiva, onde foram investidos cerca de R$ 26 milhões de reais.

? Dados do Sebrae-SP apontam crescimento de 20,4% a criação de CNPJs pelo sistema MEI (Micro Empreendedor Individual) em Piracicaba em um ano. O número passou de 21.061 em novembro de 2019 para 25.366 no mesmo período de 2020.

? O Sam''s Club, clube de compras que pertence ao grupo Big, inaugurou loja em São José do Rio Preto.

? A Rede Savegnago de Supermercados reinaugurou loja em Ribeirão Preto, que passa a ter um novo conceito de estrutura e atendimento.



Sinais da conjuntura

? Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que sete em cada dez negócios industriais já retornaram ao mesmo nível de produção e de faturamento de fevereiro, antes da pandemia.

? O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de novembro cresceu 4,78% em relação a outubro, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). É a quinta melhora seguida do índice na margem.

? O crescimento de 16% do faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostra a quinta expansão seguida do setor, segundo o Departamento Econômico da Abimaq. É também a maior alta da série.

? O Porto de Santos atingiu em outubro a melhor marca na movimentação de contêineres para o mês.

? 86 milhões de pessoas devem ir às compras de Natal este ano no país, movimentando cerca de R$ 38,8 bilhões no setor de comércio e serviços.

? O sistema de consórcio nos segmentos veiculares – leves, pesados e motocicletas – registra alguns indicadores positivos no acumulado deste ano, conforme balanço da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. A entidade destaca a alta de 11,2% no total de créditos concedidos, que passou de R$ 28,



Confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) cresceu 1,1 ponto frente a outubro e atingiu 62,9 pontos em novembro. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a confiança está cada vez mais intensa e disseminada no setor industrial, e o indicador está mais próximo ao pico pré-pandemia.



Sustentabilidade

A campanha “São Paulo Composta, Cultiva”, iniciativa do Instituto Pólis e apoiada por mais de 54 organizações na capital, quer mobilizar a sociedade para a importância do investimento em compostagem, que é a reciclagem de resíduos orgânicos - como sobras de alimentos e poda -, e que pode contribuir para melhorar o acesso da população a alimentos mais saudáveis, diminuir custos de produção de agricultores, além de reduzir danos ao meio ambiente.



Turismo regional

? Lançado na região de Campionas o Plano Regional de Turismo da Região Turística Bem Viver, formada por Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d''Oeste e Sumaré. Segundo estudo, a maioria dos visitantes procura essas cidades para realização de negócios e em busca de tecnologia.

? Itu passará a ter mais uma opção de lazer a partir de dezembro: um trem ligando a cidade à vizinha Salto. O Trem Republicano é uma aposta no turismo regional.