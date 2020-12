Park City anuncia novidades para a temporada de inverno

Redação

11/12/2020 | 12:48



A cidade de Park City, em Utah, nos Estados Unidos, está cheia de novidades nesta temporada de inverno. A região inaugurou uma série de atrações bacanas, que variam desde novos hotéis até restaurantes e centros de atividades esportivas.

Park City: Novidades para a temporada de inverno

Aeroporto mais eficiente

Em setembro, o Aeroporto Internacional de Salt Lake City (SLC) se tornou o mais novo terminal aéreo dos Estados Unidos. Apesar de já ter uma fase concluída, o projeto de reestruturação só deve terminar em 2024 – o objetivo é aumentar o número de visitantes internacionais por ano (de 900 mil para 2 milhões até 2037) e incentivar as companhias aéreas a ampliarem as ofertas de voos internacionais.

Vale destacar que a esteira de bagagem das novas instalações tem 11 quilômetros. Ela é capaz de acomodar grandes malas com equipamentos esportivos, como esquis, snowboards, bikes e tacos de golfe.

Novas atrações, experiências e restaurantes

Bartolo’s

Localizado no centro de Kimball Junction, Bartolo’s é um restaurante artesanal inspirado na gastronomia italiana e especializado em massas feitas à mão. O local serve café da manhã, brunch, almoço e jantar.

Snow Globe Stroll

Park City celebrará o Natal com uma exposição gratuita de globos de neve gigantes ao longo da Historic Main Street. Até 6 de janeiro, nove obras representarão ícones da cidade com o clima festivo da época.

Woodward Park City

Dando início ao seu segundo ano de funcionamento, esse complexo oferece uma combinação única de atividades esportivas indoor e outdoor em mais de 24 hectares de terrenos planos e montanhosos. O local é ideal para treinar diversas modalidades de aventura. Além disso, o Woodward Park City apresenta uma enorme pista de tubing.

Novas opções de hospedagem

AC by Marriott Park City

Esse novo hotel com 100 quartos combina um design sofisticado com o clima de cidade pequena. Tudo isso, mesclando elementos que destacam suas raízes espanholas. Operado pela Marriot Hotels e localizado convenientemente na área de Kimball Junction de Park City, o estabelecimento conta com obras de arte locais, design minimalista nos quartos, wifi gratuito, piscina, academia e acomodações pet friendly. Já o AC bar recebe happy hours especiais com drinques exclusivos.

YOTELPAD Park City

Com condomínios com apartamentos completos na área de Canyons Village, este hotel fica a uma curta distância da Gôndola Red Pine e da Orange Bubble Express, em Park City Mountain. As residências contam com tecnologia e design inovadores, permitindo estadias mais funcionais e econômicas. O hotel tem espaços abertos, com piscina e fogueiras, além de atrações em ambientes fechados, como o salão de jogos.

The Goldener Hirsch Residences

O charmoso hotel que apresenta elementos inspirados na cultura austríaca realizou uma expansão com a The Goldener Hirsch Residences, uma interpretação moderna de acomodações na montanha. São 40 novas residências – de estúdios até casas com quatro quartos, divididas em dois edifícios que se conectarão ao hotel existente por meio de uma ponte.

Entre os destaques estão um lobby principal para check-in e área de biblioteca, estacionamento com valet, concierge, pátios com lareiras, centro de conferências, salas de spa, sala para guardar e preparar os equipamentos de esqui, lounge para après-ski, sala de jogos, konditorei (cafeteria e doceria típica da Áustria), rooftop com piscina e hidromassagem aquecida com vista para as montanhas.

O local fica no meio da montanha de Deer Valley, dentro do Silver Lake Village.