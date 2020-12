Conheça os 12 melhores rooftops do Rio de Janeiro

Redação

Do Rota de Férias



11/12/2020 | 12:48



Uma cidade tão linda como o Rio de Janeiro merece ser vista do alto. E, de preferência, enquanto se aprecia bons petiscos acompanhados por drinques ainda melhores. É por isso que os rooftops da cidade fazem tanto sucesso. Afinal, esses bares ficam no alto de prédios e oferecem um lindo panorama da região.

O site especializado Rooftop Guide selecionou os 12 melhores rooftops do Rio de Janeiro (um deles, na verdade, fica em Niterói). A lista traz casas situadas em diversas regiões da cidade, a exemplo do Isabel Lounge, que lidera o ranking, em Copacabana, e do Bar da Laje, no alto do Vidigal.

Os melhores rooftops do Rio de Janeiro

Confira a lista completa indicada pelo Rooftop Guide com os 12 melhores rooftops do Rio de Janeiro: