Alok fala sobre estado de saúde da filha e comemora: - Hoje eu pude pegar a Raika no colo

Na madrugada dessa sexta-feira, dia 11, o DJ Alok usou o Stories para dar notícias aos seus seguidores sobre sua filha Raika. A pequena nasceu de forma prematura após Romana Novais ter tido complicações por conta do coronavírus. Em uma sequência de vídeos, ele disse que estava com o coração leve:

- Estava no hospital, cheguei em casa com o coração leve. A Raika está muito bem, ela está cada dia mais linda. Hoje eu pude pegar a Raika no colo, é uma sensação muito incrível. Eu tô muito orgulhoso da Raika! Ela está indo muito bem. Papai tá muito orgulhoso.

Em seguida, ele mostrou que às três da manhã estava preparando um lanchinho para a esposa, para que ela estimule a produção do leite.

Que bom que está tudo bem, não é mesmo?

Lembrando que após o nascimento de Raika, Alok e Romana ficaram isolados em casa por conta da Covid-19, enquanto a bebê continuou no hospital. Raika, depois, testou negativo para a doença.